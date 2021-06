Malinovskyi a sorpresa: “In Serie A ci sono giocatori più forti di CR7. Zielinski mi piace, giocare contro di lui è difficile”

Il calciatore dell’Atalanta, Ruslan Malinovskyi, ha rilasciato un’intervista al canale Youtube Вацко Live, direttamente dal ritiro dell’Ucraina. Tra i vari argomenti trattati non sono mancati alcuni commenti sui suoi avversari in Serie A. Ecco quanto evidenziato:

“Miglior calciatore del campionato? Non dico Cristiano Ronaldo, la Serie A ha diversi calciatori più forti. Posso dire che il migliore con cui ho giocato è Muriel, un giocatore incredibile. Se le cose fossero andare diversamente avrebbe giocato nel Barcellona, non so perché non sia così, forse si tratta di carattere. Da noi è l’anima dello spogliatoio, sempre scherzoso e sorridente”.

Poi un elogio a Piotr Zielinski del Napoli: “Prima che andassi all’Atalanta sulle mie tracce c’era anche la Sampdoria, ma all’epoca aveva dei problemi e i contatti s’interruppero. L’Atalanta era più determinata a chiudere l’operazione e sono andato lì. Tra i tanti avversari che ho sfidato, uno che mi piace molto è Zielinski del Napoli. Mobile, tecnico, intelligente: è un calciatore molto forte e giocare contro di lui è estremamente difficile“.