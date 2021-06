Problemi per il ritiro del Napoli a Castel di Sangro: al momento gli azzurri sono senza albergo

Secondo quanto appreso da fonti vicine alla redazione di SpazioNapoli, ci sarebbero alcuni problemi legati al ritiro del Napoli a Castel di Sangro. La tournée di Russia, a cavallo tra il ritiro a Dimaro e quello a Castel di Sangro avrebbe fatto slittare la data del ritiro in Abruzzo di qualche giorno.

L’Aqua Montis di Rivisondoli, albergo dove dovrebbero alloggiare gli azzurri, non è disposto ad accogliere la squadra, perchè il ritiro cadrebbe in un periodo in cui gli alberghi sono gremiti di turisti. Per lo stesso motivo avrebbe rifiutato anche lo Sport Village.

Il Napoli dovrebbe incassare dalla tournée estiva in Russia una cifra compresa tra i 2 e i 2,5 milioni di euro. Il Bari, sempre nell’orbita della famiglia De Laurentiis, sta cercando di fare un tentativo per andare in ritiro a Castel di Sangro a luglio.

Il sindaco del comune abruzzese al momento ritiene che il ritiro del club partenopeo sarà effettuato senza problemi e che si troverà una soluzione, ma al momento la società azzurra è senza albergo. Una soluzione potrebbe essere rappresentata da un maggiore esborso economico da parte della regione nei confronti delle strutture alberghiere per coprire i mancati incassi dai turisti.