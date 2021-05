Tournée europea per il Napoli: gli azzurri voleranno in Russia a cavallo del doppio ritiro

La stagione è terminata con una grossa delusione, ma il Napoli già sta lavorando per programmare il futuro. I primi appuntamenti sono relativi alla preparazione del prossimo campionato: la novità del prossimo anno sarà rappresentata da ben due ritiri precampionato. Il primo si svolgerà a Dimaro, con date già ufficializzate e che vedranno gli azzurri in Val di Sole dal 15 al 25 luglio. La seconda parte della preparazione si svolgerà a Castel di Sangro, con date ormai certe e svelate dalla redazione di SpazioNapoli. Non c’è ancora comunicato ufficiale, ma gli azzurri saranno in Abruzzo dal 4 al 14 agosto.

Tournée Napoli Russia, azzurri in Europa a cavallo tra i due ritiri

Ma le novità non sono finite qui. Infatti, secondo quanto raccolto dalla redazione di SpazioNapoli, in quei giorni a cavallo tra i due ritiri, il club ha organizzato una tournée all’estero in modo da far entrare nella miglior forma possibile prima dell’inizio del nuovo campionato.

Dove? La notizia è ormai confermata, mancando però ancora una comunicazione ufficiale: il Napoli giocherà una tournée in Russia. In passato gli azzurri avevano già organizzato un viaggio per giocare alcune amichevoli internazionali negli Stati Uniti. Ovviamente la conferma dell’appuntamento è legato anche al placet di Luciano Spalletti, ma non ci saranno problemi. Spalletti conosce bene il calcio russo, avendo allenato lo Zenit. De Laurentiis intanto non resta fermo e lavora per programmare nel miglior modo possibile la nuova stagione del Napoli.

C’è anche una novità importante per il ritiro di Castel Di Sangro: gli azzurri non alloggeranno all’Hotel Sport Village di Castel Di Sangro ma all’Aqua Montis di Rivisondoli. Gli allenamenti si svolgeranno – così come alcune amichevoli – allo stadio Teofilo Patini di Castel Di Sangro.

