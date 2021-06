“Spalletti in 5 mosse”: il Napoli studia cinque colpi per regalare una rosa completa al nuovo allenatore

Riassuntiva la prima pagina del Corriere dello Sport, sulla situazione calciomercato in entrata in casa Napoli. Un apertura completa riassume, partendo dall’occhiello: “Nasce una squadra da vertice: due difensori, due centrocampisti e un’ala”. Delineati gli obiettivi per puntellare la rosa, il quotidiano è convinto su quali saranno i prossimi obiettivi della dirigenza azzurra per dare al suo nuovo allenatore, Luciano Spalletti, una rosa completa.

Titolo: “Spalletti in 5 mosse“. Catenaccio? “Il Napoli accelera: tratta Mandava, Senesi, Basic, De Paul e Boga“. Ecco dunque i principali nomi – secondo il quotidiano – presenti sul taccuino del ds azzurro Cristiano Giuntoli e che saranno al centro della scena nell’estate che sta arrivando.

Un terzino sinistro ovvero Reinildo Mandava del Lille, fresco vincitore della Ligue 1 con Christophe Galtier alla guida. Anche un difensore centrale, vista almeno la sicura partenza di Maksimovic (in scadenza di contratto): il primo obiettivo sembra essere ancora l’argentino Marcos Senesi del Feyenoord. Due centrocampisti, che possiamo chiamare anche “tuttocampisti”, uno più conosciuto (poiché da anni gioca in Serie A ad altissimi livelli), l’altro meno perché è una giovane promessa del campionato francese: parliamo di Rodrigo De Paul dell’Udinese e del 24enne croato Toma Basic del Bordeaux. Infine (a volte ritornano), spunta ancora un vecchio pallino di mercato del Napoli per l’attacco, un esterno offensivo che già lo scorso anno sembrò vicinissimo al vestire l’azzurro: parliamo ovviamente di Jeremie Boga del Sassuolo.