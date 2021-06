Serie A, si valuta addio alla contemporaneità delle partite: in arrivo nuovi slot nel weekend?

La Serie A potrebbe presto dire addio alla contemporaneità delle partite. Tra i punti di discussione fissati per l’assemblea di Lega del prossimo 7 giugno, infatti, ve n’è uno titolato “nuovi slot gare del campionato Serie A 2021/2022”.

Secondo quanto riportato da calcioefinanza.it, dietro questa didascalia si nasconderebbero valutazioni in corso sulla possibilità di ampliare ulteriormente gli slot in cui far giocare le gare. Attualmente (salvi casi eccezionali) a livello ordinario i suddetti slot sono otto, seppur non sempre presenti nella stessa giornata: tre il sabato (15, 18, 20.45), quattro la domenica (12.30, 15, 18, 20.45) e uno il lunedì (20.45).

Sul tavolo, ci sarebbe la proposta di arrivare addirittura a dieci slot, redistribuendo due delle tre gare previste per la domenica alle 15: in questo modo si potrebbe addirittura arrivare ad avere, almeno in teoria, dieci partite in dieci orari diversi nello stesso weekend. Un maxi-spezzatino che andrebbe a vantaggio di DAZN dal punto di vista tecnico, considerato il minor traffico di dati che questa eventualità comporterebbe.

La contemporaneità ovviamente sarà in ogni caso garantita a fine stagione, quando si renderà necessaria per evitare di falsare la competitività.