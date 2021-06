Il Napoli sonda Kamara del Marsiglia: l’interesse c’è, ma la concorrenza è folta

Luciano Spalletti sta iniziando a costruire pezzo dopo pezzo il suo Napoli. Un nome molto gettonato nelle ultime ore è quello di Boubacar Kamara, duttile centrocampista difensivo in forza all’Olympique Marsiglia.

Il 21enne francese si è messo in mostra nella Ligue 1 appena conclusa, per via della sua capacità di saper ricoprire sia il ruolo di mediano che quello di difensore centrale all’occorrenza. Come si legge da FootSur7, noto quotidiano sportivo francese, la concorrenza è, però, foltissima: infatti, sul giocatore ci sarebbero anche Milan, Barcellona, Juventus, PSG, Bayern Monaco e Chelsea, il quale sarebbe in pole per l’acquisto di Kamara.

Potrebbe essere il nome giusto per sostituire Bakayoko, vista la giovane età e la duttilità tattica, anche se il Napoli per comprarlo dovrà superare parecchie big europee.