Il Napoli blinda l’attacco: nessun big in partenza salvo offerte irrinunciabili

Il Napoli non rinuncerà ai suoi attaccanti per la prossima stagione, a meno che ad Aurelio De Laurentiis non arrivino offerte irrinunciabili.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’intenzione del club azzurro è innanzitutto quella di blindare tutti i titolari del pacchetto offensivo: Hirving Lozano e Matteo Politano, co-titolari a destra, Dries Mertens, Lorenzo Insigne e Victor Osimhen.

L’unico sacrificabile potrebbe essere Andrea Petagna: il calciatore non ha passato una stagione del tutto felice, realizzando soli 5 gol in 36 presenze. Sulle sue tracce c’è la Fiorentina, che in cambio potrebbe spedire all’ombra del Vesuvio Christian Kouame, attaccante 23enne dei viola.