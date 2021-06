Emerson: “Ritorno in Italia? Se ne parla da mesi, non voglio pensarci”

Emerson Palmieri ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa, al fianco di Mancini, alla vigilia di Italia-Repubblica Ceca, ultima amichevole prima del debutto agli Europei.

“Sto vivendo un sogno nel disputare l’Europeo. E’ sempre stato un mio obiettivo arrivare qui. Ora sono a questo livello ma non sono soddisfatto. Sono qui, voglio dare il mio meglio, vincere l’Europeo e poi… Da tanti mesi si parla di mercato, del mio ritorno in Italia. Adesso non voglio neanche pensarci. Veramente, non mi interessa: vivo il presente, giocare l’Europeo e far tutto per vincerlo”.