Uno dei calciatori che infiammerà la prossima sessione di calciomercato sarà senz’altro Emerson Palmieri. Il terzino del Chelsea, con il contratto in scadenza a giugno 2022, è ricercatissimo in Serie A.

I blues non puntano su di lui e – come riferisce su Twitter l’esperto di mercato Nicolò Schira – per questo è stato già inserito nella lista dei cedibili dal coach Tuchel. Il Chelsea chiede una cifra tra gli 8 e i 10 milioni per cedere l’esterno italo-brasiliano.

Come detto sono tanti i club interessati, tra questi il Napoli e l’Inter. In particolare i nerazzurri pare abbiano già avviato i contatti con il nuovo agente di Emerson.