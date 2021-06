Schira: “Mertens sta molto bene, molto difficile che vada via”

Niccolò Schira, esperto di calciomercato, è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio. Tra gli argomenti affrontati, anche la posizione di Dries Mertens:

“Mertens? Lui sta molto bene, che possa andar via la vedo dura. È vero che ha uno stipendio importante, 4,5 milioni di euro, soprattutto per un club che non parteciperà alla Champions, ma è un ingaggio pesante anche per le altre squadre, soprattutto considerando che l’attaccante ha 34 anni“.