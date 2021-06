L’ex attaccante del Napoli, Emanuele Calaiò, è intervenuto a Radio CRC. Di seguito le sue parole:

“Spalletti è un ottimo profilo visto che il Napoli è dovuto ricorrere al piano B. In caso di Champions forse ci sarebbe stato un allenatore più di spessore. Il Napoli inizierà un nuovo ciclo fatto di giocatori nuovi, dovrà però tenere una buona base. In ogni caso il tecnico toscano è un allenatore di spessore che ha girato grande piazze e non si farà intimorire da una piazza come Napoli.

De Paul? Non ho mai capito perché non ha ancora fatto il salto di qualità, adesso merita una grande piazza. È un grandissimo giocatore”.