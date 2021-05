Cutrone pareggia e bacia la maglia dell’Italia: vergognosa reazione di un tifoso portoghese! (FOTO)

Gara al cardiopalma quella tra Portogallo e Italia Under 21, valevole per i quarti di finale dell’Europeo di categoria. Gli azzurrini di mister Nicolato hanno recuperato all’88’ il risultato per 3-3 con un gol di Cutrone, dopo essere stati sotto per 3-1.

Esultanza davanti ai tifosi per l’attaccante azzurro, che bacia la maglia. Vergognosa, però, la reazione di alcuni supporters portoghesi autori di gesti volgarissimi verso il centravanti.

ECCO LA FOTO: