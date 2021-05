Progetto lungo del Napoli con Spalletti: nel contratto c’è un opzione per prolungare fino al quarto anno

Da qualche ora è ufficiale l’approdo di Luciano Spalletti al Napoli come nuovo allenatore. Il tecnico ex Inter ha firmato un contratto biennale con i partenopei, ma non si esclude che la sua permanenza all’ombra del Vesuvio possa prolungarsi ulteriormente.

Infatti, come riportato da Sky Sport, nel contratto di Spalletti c’è un opzione per prolungare l’accordo fino al quarto anno. L’idea di De Laurentiis sarebbe quella di aprire un ciclo con lui ed eventualmente assicurarsi un contratto blindato anche per i prossimi anni.