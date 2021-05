“Forse era meglio non segnare”, la teoria di Ravezzani sul gol del Chelsea

Particolare scambio di battute su Twitter tra l’ex arbitro Luca Marelli e il giornalista Fabio Ravezzani, a proposito della finale di Champions League tra Manchester City e Chelsea.

L’ex fischietto ha infatti confermato come, nell’occasione della rete del vantaggio di Havertz, se l’attaccante non avesse segnato ci sarebbe stata l’espulsione per il portiere avversario, Ederson. Il cronista ha così commentato che, forse, sarebbe stato meglio per i Blues che Havertz non avesse fatto gol.

ECCO I TWEET:

Forse era meglio non segnare — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) May 29, 2021