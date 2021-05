Jorginho al telefono prima dell’intervista: “Non ci credo! Come siamo arrivati qui? Ho i brividi!”

Intervista fuori dagli schemi e decisamente emozionante quella rilasciata da Jorginho al termine della finale di Champions League vinta dal suo Chelsea contro il Manchester City. L’ex centrocampista del Napoli è stato intercettato dai microfoni di Sky Sport, ma prima dell’intervista si è messo a parlare al cellulare con la famiglia in tribuna, festeggiando con loro a distanza con gli occhi lucidi. Recuperata la calma ha detto:

“Questa medaglia è incredibile. Quando dico che non ci sono parole è davvero così. Non ci credo, al fischio dell’arbitro mi sono chiesto ‘ma come siamo arrivati?’. Ho i brividi!

Mi porto qualcosa in Nazionale? Ovvio. Abbiamo ancora tante emozioni da vivere. Porterò tutta la mia energia positiva. Questo è stato un passo avanti nella mia carriera ma non finisce qui”.