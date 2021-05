A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato.

Spalletti può andare in contrasto con Insigne come con Totti o Icardi? Tutto è possibile ma non credo siano state prese di posizioni personali di Spalletti, non è che gli stessero anticipatici. Totti anche lo ha fatto capire: è come se la società avesse dato in qualche modo un compito a Spalletti per cui lui doveva iniziare a capire che era il caso di smettere. Poi che i modi non siano stati accettati da Totti questo è evidente.

E i modi possono essere sbagliati da Spalletti. Icardi è una storia completamente diverse, metà spogliatoio non ne parlava benissimo. Credo che i tifosi siano più contenti di avere Lukaku piuttosto che Icardi, un grandissimo giocatore ma non uno che poteva fare in quel momento il capitano”.