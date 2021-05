Pazzesco in Serie A, Inzaghi non rinnova con la Lazio: ha accettato l’offerta dell’Inter

Davvero incredibile quanto sta accadendo in questi minuti in Serie A. Simone Inzaghi sarebbe ad un passo dall’Inter, niente di strano in periodo di calciomercato, se non fosse che meno di 24 ore fa lo stesso allenatore aveva trovato l’accordo per il rinnovo di contratto con la Lazio.

Infatti, secondo quanto riportato da Sportitalia, l’allenatore ha deciso di mettere in stand-by la trattativa con i biancocelesti ed è stato lusingato dall’offerta dell’Inter: triennale da 4 milioni a stagione più bonus. Inzaghi ha deciso: lascia la Lazio per trasferirsi in nerazzurro.