Zazzaroni: “Il nome di Conceição ce l’ha detto De Laurentiis! Giuntoli? Credo resti”

Ad ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport.

“A dirci della trattativa tra il Napoli e Sergio Conceicao è stato lo stesso Aurelio De Laurentiis – ha detto Zazzaroni a Radio Crc – quando l’affare è sfumato ha fatto sapere di non aver mai parlato con il tecnico portoghese. Non è stato carino. Probabilmente sarà stato qualcun altro a contattare Conceicao per conto di De Laurentiis”.

Sfumato Conceicao, il Napoli è in attesa di conoscere il sostituto di Gattuso. “Non so chi possa essere – ha detto Zazzaroni a Radio Crc – posso dire che mi auguro che sia Sarri. Fossi in De Laurentiis affiderei il nuovo progetto a Sarri”. Non dovrebbe essere, invece, in discussione la posizione di Giuntoli. “Tutti gli anni si dice che Giuntoli possa andare via – ha detto Zazzaroni a Radio Crc – ma alla fine resta sempre al suo posto. Se lo mandi via, poi devi prendere un altro. Non credo avvenga”.