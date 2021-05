Finisce l’incontro tra Lotito e Simone Inzaghi, escono insieme in auto: “Andiamo a cena e poi vediamo”

Giornata importante per le panchine in Serie A. Tra i vari allenatori in bilico c’è anche Simone Inzaghi alla Lazio. Il tecnico oggi ha incontrato Lotito a Villa San Sebastiano, quartier generale del presidente laziale, per parlare del rinnovo del contratto in scadenza a giugno.

Ebbene, come riportano i colleghi di Sky Sport, è terminato poco fa l’incontro tra le parti. A sorpresa Lotito e Inzaghi sono usciti insieme dalla sede della Lazio e alla domanda dei giornalisti presenti hanno risposto: “Per ora andiamo a cena e poi vediamo“.