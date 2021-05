Il Napoli reposta una storia con la bandiera francese, il web si scatena: indizio su Galtier?

In queste ore impazza il toto allenatore intorno al Napoli, soprattutto dopo la smentita dell’arrivo di Sergio Conceição. Tante le ipotesi al vaglio della società, da Allegri a Galtier, passando per Spalletti, Simone Inzaghi o Marcelino. I nomi sono davvero vari, ma una pista in particolare sembra abbastanza calda ed è quella che porta proprio a Galtier, tecnico fresco campione di Francia con il Lille.

E anche dai social pare sia arrivato un piccolo indizio. Gli utenti più attenti stanno infatti facendo notare come sull’account Instagram del Napoli sia stata repostata una storia di uno degli sponsor del club (Pasta Garofalo), contenente sullo sfondo la bandiera della Francia.

Indizio social, Galtier vicino al Napoli?

Pasta Garofalo, infatti, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato alcune storie per avviare un contest culinario proponendo due ricette: una francese e l’altra polacca, con gli utenti della pagina poi chiamati a votare la pietanza preferita. Ciò che è particolare, che in tanti stanno facendo notare, è che in tutte le storie il Napoli è stato taggato, ma l’account social degli azzurri ha repostato soltanto la storia contenente la ricetta e la bandiera francese. Sarà solo un caso?

ECCO LA STORIA: