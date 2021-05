Aurelio De Laurentiis parla ancora e lo fa attraverso la radio portoghese RTP:

“Non è vero, non abbiamo mai parlato con Conceicao. Vogliamo un allenatore italiano, decideremo in venti giorni. Sergio non è nella mia selezione, è un bravo allenatore ma vogliamo un allenatore italiano”.

