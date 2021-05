Sconcerti: “Il Napoli ha fatto un errore gravissimo: non partire per Torino ad ottobre”

Mario Sconcerti, editorialista del Corriere della Sera, ha commentato il pareggio interno del Napoli con il Verona negli studi de “Il Bello del Calcio”. Di seguito quanto evidenziato:

“L’atteggiamento in campo del Verona ha fatto molto discutere, sembrava fosse una finale di Champions per loro. La scorsa settimana c’era molto entusiasmo attorno al Napoli, adesso sembra quasi che debba chiedere scusa”.

“Faccio i complimenti al Napoli per il quinto posto conquistato. Mai una squadra aveva conquistato più punti occupando quella posizione in graduatoria. Ha fatto un solo errore gravissimo: non andare a Torino nelle prime giornate di campionato“.

“Comprendo la delusione dei tifosi per il risultato, ma la piazza di Napoli in questo aspetto è eccessiva. Mi chiedo perché ieri gli avversari abbiano dato più del loro massimo, li ho visti molto incattiviti contro la compagine allenata da mister Gennaro Gattuso”.