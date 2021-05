Pedullà: “Conceicao scelto per il no dei big: in Portogallo erano certi da sabato”

Alfredo Pedullà, noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Canale 8 su Sergio Conceicao, attuale tecnico del Porto che ad oggi appare il candidato favorito a sostituire Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli. Di seguito quanto evidenziato:

“Un rumor forte, esclusivamente portoghese, di sabato scorso quando avevano dato l’allenatore sul punto di arrivare in Italia per accordarsi con De Laurentiis. Ora questa è la strada, ma c’è una spiegazione: la mancata qualificazione in Champions dopo la gestione del silenzio stampa e di troppi errori firmati anche da De Laurentiis ha fatto quasi sicuramente naufragare la concreta possibilità di prendere un big. Il discorso vale per Spalletti, Juric era già fuori dai giochi, Sarri aveva detto no, Inzaghi sarebbe stato improponibile per il modulo. Conceicao per esclusione: avevano ragione dal Portogallo, ma tutto era legato alla qualificazione Champions oppure no”.