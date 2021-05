Juric incoerente, nel 2016 diceva: “Onorare il campionato? Decidono i calciatori se impegnarsi o no”

Ivan Juric si è scagliato duramente contro Massimo Ugolini, per una domanda che – secondo il tecnico – metteva in dubbio la serietà del Verona. Il tutto è sintetizzabile nella frase “Mi manchi di rispetto, noi ci siamo sempre impegnati”. Eppure, Juric dimostra incoerenza. Nel 2016, infatti, dopo aver conquistato la matematica promozione in Serie A con il Crotone, prima di altre partite decisive per la lotta salvezza e play-off, parlava così.

“Sarà una scelta loro decidere di lottare per il primo posto o meno, è una scelta loro. Ho spremuto i ragazzi fino all’osso, decideranno loro cosa è giusto. Onorare il campionato? Chiedi ai giocatori, decidono loro”.