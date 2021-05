Arrivano altre novità in casa Napoli riguardanti l’enigma ancora tutto da risolvere su chi sarà il prossimo allenatore che prenderà il comando della panchina azzurra. In giornata è stato accostato un nuovo nome per guidare i partenopei: Sérgio Conceição, però, tenendo sempre in considerazione Christophe Galtier del Lille. Infatti, filtrano importanti novità su quest’ultimo tecnico che ha rilasciato alcune dichiarazioni a Rmc parlando del suo futuro. Queste le sue parole:

“Questa mattina e ieri ho parlato con il club. Ci troviamo in un momento di festeggiamenti. Approfitteremo di questi ultimi momenti. Ci incontreremo a fine giornata o domani. Non ho ancora preso nessuna decisione. Non ci sono solo Lione e Nizza, anche il Napoli, tra gli altri. Mi piace la Francia. Due mesi fa con il presidente abbiamo discusso del mio futuro. Ultimamente, per il futuro, non ci sono state più cose d cui parlare. Penso che ci vedremo a fine della giornata. Ho un contratto con il Lille e tutto è possibile. Discuteremo e vedremo: io non ho ancora deciso nulla”.