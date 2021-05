Sergio Conceicao Napoli, il Corriere sicuro: “Sarà lui l’allenatore”

CONCEICAO NAPOLI – Il Corriere dello Sport, attraverso la sua versione online ha lanciato una vera e propria bomba sul prossimo allenatore del Napoli. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Sarà Sergio Conceição l’allenatore del Napoli dell’anno prossimo. Il tecnico portoghese, 46 anni, allenatore del Porto, con il quale ha chiuso al secondo posto in campionato ed ha eliminato la Juventus in Champions League, verrà presentato nei prossimi giorni e dovrà rappresentare l’uomo con cui rifondare dopo la delusione del quinto posto della gestione Gattuso”.

Nuovo allenatore Napoli: discorso chiuso?

Con la mancata qualificazione in Champions League era apparso immediatamente chiaro che si sarebbero chiuse tutte le possibilità di arrivare a Massimiliano Allegri e dunque sul tavolo di Aurelio De Laurentiis rimanevano alcuni nomi, da profili più alti, a delle scommesse vere e proprie.

Il parterre di nomi cominciava da Spalletti, per arrivare fino a Sarri, passando per Italiano, Galtier, Dionisi ed appunto Conceição. Chiaro che tra questi qui i nomi più importanti erano Spalletti, Sarri ed il tecnico attualmente in forze al Porto.

Se è vero che Spalletti aveva dato piena disponibilità a sposare il progetto e Sarri sarebbe stato un ritorno gradito alla piazza, sembra che il patron azzurro abbia optato per il terzo nome, scegliendo proprio Sergio Conceição.

Conceicao Napoli: i numeri del tecnico portoghese

Il tecnico portoghese ha 46 anni ed è in attività come allenatore dal 2012. Fino a questo momento, nel ruolo di allenatore capo, ha allenato prevalentemente in patria, oltre ad una breve esperienza al Nantes.

Ha vinto due campionati con il Porto, oltre ad una coppa di Portogallo ed una Supercoppa sempre con i dragões. Con il club lusitano quest’anno ha già dato “una gioia” ai tifosi azzurri, eliminando la Juventus agli ottavi di finale di Champions League.

Come giocherebbe il Napoli di Conceição

Conceição predilige in particolare tre schemi di gioco: il 4-3-3, il 4-2-3-1 ed il 4-4-2, con questi ultimi che sono stati maggiormente utilizzati nella sua avventura con il Porto.

Il suo sistema di gioco sembra dunque abbinarsi bene al percorso già avviato dal Napoli ed anche ai calciatori che La Rosa dei partenopei ha da offrire. Se dunque non sono da escludere cessioni illustri, è chiaro che il piano di gioco rimarrà simile a quanto visto nel corse degli ultimi mesi al Diego Armando Maradona.