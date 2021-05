Bellinazzo: “Senza Champions almeno una cessione importante: il progetto sarà ridimensionato”

Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, è intervenuto nel corso della trasmissione “Radio Goal” in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito quanto evidenziato:

“Credo che una cessione importante, se non di più, il Napoli dovrà farle. Due anni di mancate qualificazioni Champions significa dover ripartire. Il ridimensionamento è obbligato e non solo per il Napoli. Adesso gli ingaggi dovranno essere tagliati almeno del 25% per rimettere in linea il bilancio, sperando che la prossima stagione arrivino risultati pieni. Almeno la prossima stagione dovrebbero rientrare gli incassi da stadio, che fanno guadagnare al Napoli almeno 20 milioni”.