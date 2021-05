Bargiggia contro De Laurentiis: “Ha avvelenato i pozzi, non vedeva l’ora di esonerare Gattuso”

Il giornalista Paolo Bargiggia, tramite il suo sito ufficiale, attacca duramente De Laurentiis:

“Il Napoli fuori dalla Champions ci dispiace davvero per Gattuso, lo staff, il diesse Giuntoli e i tifosi campani; non certo per De Laurentiis che a partire dallo scorso gennaio ha fatto di tutto per esonerare l’allenatore senza riuscirci perché non ha trovato gente disposta a sedersi sulla panchina del Napoli.

Un grosso errore di valutazione quello di De Laurentiis che ha avvelenato i pozzi con il suo comportamento, non vedendo l’ora di congedarsi da Gattuso“