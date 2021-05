Verona, Juric effettua qualche cambio: in porta c’è Pandur, Bessa sostituisce Barak

Manca poco all’inizio del match tra Napoli e Verona che può determinare la qualificazione dei partenopei alla prossima Champions League. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il tecnico degli scaligeri, Ivan Juric, avrebbe intenzione di effettuare qualche cambio rispetto alla formazione titolare di tutta la stagione.

Una delle novità sarà in porta dove dovrebbe giocare Pandur in luogo di Silvestri. In difesa troveranno spazio Dawidowicz, Gunter e Dimarco. Sulle fasce, nel 3-4-1-2 di Juric, agiranno Faraoni a destra e Lazovic a sinistra; in mezzo al campo ci saranno Tameze e Ilic. Sulla trequarti Bessa sostituisce lo squalificato Barak, con lui ci sarà Zaccagni e agiranno alle spalle di Kalinic.