Il direttore dell’area tecnica dell’Udinese, Pierpaolo Marino, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn a pochi minuti dal match contro l’Inter. L’occasione è stata utile per parlare anche del futuro di Rodrigo De Paul, centrocampista che piace, tra le altre, anche al Napoli. Ecco quanto evidenziato:

“De Paul è un giocatore che è sulla bocca di tutti. Noi abbiamo la voglia e la forza per poterlo trattenere ma se si presentasse per lui un’occasione irrinunciabile, allora noi non potremmo trattenerlo con la forza“.