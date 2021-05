Tifosi delusi, il Napoli entra da un ingresso secondario: minuti concitati e contestazione

Attimi concitati all’esterno dello stadio Maradona. Migliaia di tifosi erano accorsi per incitare la squadra ma sono rimasti delusi quando il pullman del Napoli – come ha fatto per tutta la durata della stagione – è entrato da un ingresso secondario.

Contestazioni contro la società e attimi di tensione hanno caratterizzato alcuni minuti concitati, eppure la situazione è tornata alla normalità con i tifosi che sono tornati a manifestare il proprio entusiasmo. La decisione di non concedere il saluto ai tifosi è stata discussa, ma non è dipesa dalla società, bensì dalle forze dell’ordine.