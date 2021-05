Ounas saluta il Crotone: “Peccato non aver giocato davanti ai tifosi, ma voglio ringraziare tutti”

Termina l’avventura di Adam Ounas al Crotone. L’attaccante algerino tornerà al Napoli dopo il prestito in Calabria, ma ha voluto salutare con un messaggio sui social tutti i tifosi del Crotone. Ecco quanto evidenziato:

“È il tempo di darvi un grande saluto a tutti, peccato che non ho mai giocato davanti ai tifosi… Voglio ringraziare tutti miei compagni, i magazzinieri, tutti e due i mister con il loro staff, la società, il direttore, il presidente e i tifosi per la vostra fiducia e il vostro aiuto un abbraccio forte e in bocca al lupo a tutti”.

ECCO IL POST: