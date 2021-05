LIVE – Napoli-Verona: Gattuso sceglie Lozano, panchina per Demme! Avanti Osimhen

Buonasera amiche ed amici di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Verona. Gli azzurri si giocano il tutto per tutto per la Champions: battendo gli scaligeri, sarebbe qualificazione automatica. La sfida a distanza comprende anche Atalanta-Milan e Bologna-Juventus. I bianconeri devono sperare in un passo falso di rossoneri o azzurri e battere contemporaneamente la squadra di Mihajlovic.

LE FORMAZIONI

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Bakayoko, Fabian; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Gattuso.

VERONA: In arrivo

LIVE