Ivan Juric, allenatore dell’Hellas Verona, ha parlato ai microfoni di Sky Sport:

“Atteggiamento diverso dalle ultime gare? Partiamo subito con una grande ca**ta. Non hai visto le ultime partite, non puoi parlare in questo modo. I ragazzi hanno dato sempre il massimo in ogni gara. Manchi di rispetto, è inaccettabile questo comportamento in Italia”.