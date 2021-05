Gattuso, a un passo dalla Champions e dall’addio al Napoli

Cinque reti all’Udinese dopo il poker di goal allo Spezia: il Napoli di Gattuso è vicinissimo a tagliare l’ambito traguardo della Champions League. Il tecnico calabrese vuole raggiungere l’Europa che conta – è il suo regalo d’addio ai tifosi partenopei prima di andare via.

Il futuro di Rino è lontano da Napoli, basta dare uno sguardo alle “quote allenatore” per la prossima stagione sui principali siti di scommesse AAMS/ADM, come 888sport. La sua conferma è data a 5.00 (20% di probabilità), l’arrivo di Spalletti a 2.00 (50% di probabilità) mentre la sua partenza verso Firenze sembra soltanto questioni di giorni, come dimostra la quota a 1.85 (54% di probabilità).

Il nuovo toto-allenatore è già iniziato da tempo per diverse squadre, tra cui il Calcio Napoli. Si attende soltanto la fine della stagione per sapere chi guiderà Insigne e compagni. Al momento Luciano Spalletti sembra il favorito, anche se ancora non si ha nessuna certezza.

Una decisione di mercato presa da Aurelio De Laurentiis lo scorso gennaio, dopo la sconfitta del suo Napoli al Bentegodi contro il Verona. Proprio all’epoca partirono i primi sondaggi del presidente alla ricerca di un nuovo allenatore. Rino Gattuso, una volta a conoscenza dell’operato di “ADL”, non ci pensò due volte a criticarlo pubblicamente. In quel preciso istante si capì che il rapporto tra i due non sarebbe andato oltre questa stagione.

L’allenatore calabrese vuole però andarsene via da Napoli con in tasca la qualificazione Champions, promessa peraltro ai tifosi azzurri la scorsa estate a Castel Volturno. Mancano due partite alla fine, Fiorentina e Verona, basta vincerle entrambe per far tornare matematicamente i partenopei nella massima competizione continentale. Una manifestazione che dà prestigio e arricchisce le casse societarie, grazie a introiti milionari derivanti dalla partecipazione alla fase a gironi.

Nel frattempo, il presidente della Fiorentina, Commisso, avrebbe già intavolato una trattativa per portare l’attuale tecnico del Napoli sulla panchina dei gigliati, garantendo al suo conterraneo l’allestimento di una rosa “importante”.

Rino Gattuso, apprezzato da addetti ai lavori e tifosi per la sua grande schiettezza, non è altrettanto benvoluto dalle “proprietà”. Anche il Milan lo allontanò dopo un ottimo campionato terminato in quinta posizione, a soltanto un punto dalla Champions, malgrado una rosa non all’altezza. Una qualificazione che questa volta con il Napoli difficilmente si lascerà sfuggire.