Capello sicuro: “Il Napoli non avrà problemi con il Verona. Milan e Juve si giocano l’ultimo posto Champions”

Fabio Capello ha rilasciato un’intervista ai microfoni del Corriere dello Sport parlando della corsa alla Champions League. Ecco quanto evidenziato:

“Il Napoli è favorito, gioca in casa e dovrebbe vincere senza problemi. Vero che il Verona è una squadra organizzata e con un sistema di gioco ben assimilato dai giocatori, ma non difende benissimo e troverà di fronte degli attaccanti in grande forma. Credo il Napoli ce la faccia.

La Juventus in questo momento è in grande forma è ha ritrovato morale. Il Milan ha avuto il braccino contro il Cagliari, ma nelle gare in trasferta e a viso aperto ha sempre fatto benissimo”.