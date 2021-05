Bargiggia contro la Leotta: “È vestita come una che va a fare l’apericena al Papete”

Botta e risposta su Twitter tra il giornalista Paolo Bargiggia e Dazn. Bargiggia ha infatti pubblicato un messaggio in cui ha criticato il look di Diletta Leotta, ironizzando poi su DAZN. Poco dopo è arrivato il messaggio dell’emittente streaming che ha risposto per le rime.

Il messaggio di Bargiggia: “A bordo campo di Inter-Udinese Diletta Leotta vestita come una che va a fare l’apericena al Papete. Questa è la Front Woman di DAZN il broadcast che nel prossimo triennio ha i diritti della Serie A. Ma ballano anche sui cubi?“.

La risposta di DAZN: “Ci spiace, ma forse non conosci bene DAZN. Diletta Leotta fa parte di una grande squadra di super professionisti. Continua a seguirci per apprezzare tutto il team di DAZN”.

ECCO I TWEET:

