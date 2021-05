L’allenatore del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha parlato con la stampa dopo la partita contro il Villarreal in campionato parlando del suo futuro. Ecco quanto evidenziato:

“Parlerò con calma con la società nei prossimi giorni e vedremo cosa succederà, ma più tardi, non ora. Presto vedremo cosa succederà non solo a me, ma al club. Parlerò con la società nei prossimi giorni ma ho un contratto”.