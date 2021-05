Una vera e propria bomba quella sganciata da Sportmediaset: il nuovo allenatore favorito per succedere a Gattuso sulla panchina del Napoli sarebbe Sergio Conceiçao. L’attuale tecnico del Porto pare abbia stregato De Laurentiis che ne avrebbe apprezzato il gioco europeo ed offensivo mostrato in Champions League contro la Juventus e non solo.

Sergio Conceicao Napoli, il tecnico del Porto è il favorito per la panchina azzurra

Il portoghese piacerebbe anche per il sistema tattico utilizzato (4-2-3-1) che ben si sposerebbe con l’attuale rosa del Napoli, a differenza di Simone Inzaghi (che usa il 3-5-2). La prossima settimana – riferiscono in Portogallo – l’allenatore dovrebbe arrivare in Italia dove incontrerà la dirigenza partenopea.

Il futuro di Gattuso, invece, dovrebbe essere a Roma sponda Lazio, con cui i contatti sono ormai frequenti.