Niente Napoli per Galtier: ad un passo l’accordo con il Nizza

Era uno dei nomi accostati al Napoli per il post Gattuso, ma alla fine pare che l’affare non si farà . Parliamo di Christophe Galtier, attuale tecnico del Lille ma con la valigia pronta, nonostante gli basti vincere l’ultima gara di campionato per vincere il titolo in Ligue 1.

Infatti, secondo quanto rivelato dai colleghi di Sky Sport, l’allenatore francese dovrebbe continuare a lavorare in Ligue 1. I contatti con il Nizza sono in fase molto avanzata e a breve potrebbe arrivare la firma con il suo nuovo club.