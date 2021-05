Vigorito punisce il Benevento: a Torino in pullman

La retrocessione del Benevento è stata cocente, innanzitutto perché inaspettata dopo un girone d’andata giocato ad alti livelli. Tuttavia, una sola vittoria nel girone di ritorno condanna i campani ad una retrocessione con una giornata di anticipo. Domenica il Benevento gioca contro il Torino una gara senza speranza.

Per questo, secondo quanto scrive Calciomercato.com, Oreste Vigorito sta pensando ad una punizione speciale per i suoi calciatori: andare fino al capoluogo piemontese in pullman, anziché con il solito volo charter. La punizione sembrava solo una provocazione, lanciata da un comunicato della Curva Sud:

“Abbiamo sentito dire che a Torino possa essere utilizzata la Primavera. Non siamo d’accordo. La squadra ha viaggiato tutto l’anno in comodi voli charter, ci auguriamo che questa volta vada con un ‘modesto’ pullman societario”. Sembra, però, destinata a diventare realtà.