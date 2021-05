Anche Paolo Bargiggia parla del futuro della panchina azzurra e lo fa attraverso le pagine del suo sito ufficiale, parlando innanzitutto della posizione di Gattuso. Secondo il noto giornalista ed esperto di mercato, l’attuale allenatore del Napoli sarebbe perplesso dalla proposta arrivata dalla Lazio. Sul sito si legge: “In particolare sulla rosa della Lazio che considera di qualità ma piuttosto vecchia e da rifondare. Specie per il suo tipo di calcio che si basa molto sull’utilizzo degli esterni per sviluppare il 4-2-3-1; al contrario di Inzaghi che gioca principalmente con il 3-5-2“.

GATTUSO PUÒ RESTARE?

Si aprono dunque spiragli di permanenza? A Napoli si sostiene di no, che lunedì le strade si separeranno. I rapporti sono compromessi, tra allenatore e presidente, e anche per Bargiggia servirebbe un balzo in avanti da parte del patron:

“Ma per fare breccia nel cuore di uno duro e puro come Rino, il patron del Napoli dovrebbe fare prima mea culpa di fronte all’allenatore; poi, farlo anche pubblicamente per restituire a Gattuso fiducia e credibilità attraverso i media che a gennaio aveva influenzato per attaccarlo nel tentativo di cambiare allenatore. Soltanto prendendosi pubblicamente l’impegno di non occuparsi più così da vicino della squadra, dedicandosi alle altre attività imprenditoriali precedenti come il Cinema, consentirebbe a Gattuso di provare a ritrovare fiducia”.

Sul suo profilo Twitter, Bargiggia aggiunge: “Fossi in De Laurentiis andrei in ginocchio a chiedergli di restare”