Delusione Mario Rui: nella lista del Portogallo per l’Europeo il suo nome non c’è

Una delusione tremenda per Mario Rui, escluso dai convocati di Fernando Santos per Euro 2020. Il Portogallo ha dunque scelto di non fare affidamento sul terzino azzurro, accantonato anche da Gattuso in questo finale di stagione. Niente Europeo per lui e a fine stagione ci sarà da sedersi al tavolo con il Napoli per decidere il futuro. Questa la lista:

PORTIERI: Rui Patricio (Wolverhampton), Anthony Lopes (Lione), Rui Silva (Granada)

DIFENSORI: João Cancelo (Manchester City), Nélson Semedo (Wolverhampton), José Fonte (Lille), Pepe (Porto), Rúben Dias (Manchester City), Nuno Mendes (Sporting CP), Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund);

CENTROCAMPISTI: Danilo Pereira (PSG), João Palhinha (Sporting CP), Rúben Neves (Wolverhampton), Bruno Fernandes (Manchester United), João Moutinho (Wolverhampton), Renato Sanches (Lille), Sérgio Oliveira (Porto), William Carvalho (Bétis)

ATTACCANTI: Pedro Gonçalves (Sporting CP), André Silva (Eintracht Francoforte), Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Juventus), Diogo Jota (Liverpool), Gonçalo Guedes (Valencia), João Félix (Atlético Madrid), Rafa Silva (Benfica).