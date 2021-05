Vaccini a Napoli, somministrazioni no stop per i 30enni: come prenotarsi

Importante notizia per la campagna dei vaccini a Napoli per la lotta all’epidemia da Covid-19. A partire da domani, giovedì 20 maggio dalle ore 22.00, si aprono le prenotazioni su piattaforma regionale per quanti, appartenenti alla fascia d’età 30-39, vorranno vaccinarsi. L’inoculazione avverrà nel corso della no stop organizzata dall’Asl Napoli 1 Centro per questo week end.

Vaccini Napoli, da sabato il via alle somministrazioni no stop per la fascia di età 30-39

Infatti, appena terminate le vaccinazioni della giornata di sabato 22, prenderà il via una no stop che consentirà di vaccinarsi durante la notte a quanti avranno aderito (collegandosi alla piattaforma sarà possibile scegliere il centro vaccinale e la fascia oraria). I centri aperti per la no stop saranno Hangar Atitech (Capodichino) e Mostra d’Oltremare (Fuorigrotta).

Dove e quali vaccini verranno somministrati a Napoli

Le vaccinazioni no stop per la fascia 30 – 39 inizieranno alle 21.00 di sabato 22 maggio e termineranno alle 07.00 di domenica 23 maggio. Presso il centro Hangar Atitech (Capodichino) alla fascia 30-39 verrà somministrato il vaccino AstraZeneca fino ad un massimo di 4.560 dosi. Mentre alla Mostra d’Oltremare (Fuorigrotta) (sempre alla stessa fascia 30-39) sarà somministrato il vaccino Johnson&Johnson fino ad un massimo di 3.840 somministrazioni. QUI IL LINK per prenotarsi.