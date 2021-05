L’agente Fifa e intermediario dell’affare che ha portato Osimhen al Napoli, Andrea D’Amico, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato:

“Osimhen è molto affezionato a Gattuso. Gli è riconoscente anche per il modo in cui l’ha aiutato ad inserirsi nel campionato italiano, non è facile ambientarsi in Italia. Devo dire che il rapporto tra Victor e Gattuso è davvero speciale, Rino ha saputo recuperarlo dall’infortunio, dal Covid, ha saputo aspettarlo.

Gattuso ovviamente aspetterà e vedrà quale può essere la soluzione migliore per la sua carriera. Eventualmente ha dimostrato di saper entrare anche a campionato in corso e fare bene. Era successo al Milan prima e al Napoli poi, dove ha rialzato una squadra a terra dal punto di vista mentale e ha vinto anche una Coppa Italia.

Accordo in extremis con De Laurentiis? Non penso si faccia, ma è una mia sensazione. Non credo poi si debba aspettare l’ultimo momento per fare una telefonata e trovare un accordo. Non stiamo parlando di andare a mangiare una pizza insieme, si tratta di mettere a capo di un progetto tecnico ed economico una persona che poi deve portare risultati. Mi auguro che Gattuso riesca a portare il Napoli in Champions League, quello che oggi è lo scudetto del terzo millennio, con i soldi della Champions si può programmare il futuro con tranquillità e c’è più forza per gli investimenti”.