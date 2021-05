RAI – Gattuso distante dalla Fiorentina. De Paul può arrivare se parte Ruiz, non ci sono segnali su Lamela

Il giornalista di Rai Sport, Ciro Venerato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per fare il punto sul mercato del club partenopeo. Ecco quanto evidenziato:

“Gattuso credo non abbia mai davvero creduto nel progetto tecnico della Fiorentina. Un po’ come Sarri che lo scorso ottobre disse a Commisso che la squadra non era nemmeno da settimo-ottavo posto e quindi rifiutò la proposta dei viola. Juventus e Lazio restano sullo sfondo per Gattuso. Se salta Inzaghi, credo Gattuso sia il primo nome sulla lista di Lotito. Per la Juventus invece è un po’ più complesso, ma è nella lista.

Mercato Napoli? Se il Napoli vende bene Fabian Ruiz, potrebbe avere la forza di acquistare De Paul. Oggi mancano le risorse economiche, ma potrebbero arrivare più avanti nel corso del mercato. Mandava è un giocatore che piace ed è nella lista dei terzini che piacciono agli azzurri. Lamela? Non mi arrivano segnali in tal senso, il Napoli è convinto di rinnovare il contratto di Insigne e in quel ruolo si sente coperto”.