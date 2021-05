DOVE VEDERE NAPOLI VERONA – Dopo la pesantissima vittoria contro la Fiorentina, il Napoli deve certificare ufficialmente la qualificazione per la prossima edizione della Champions League. Per farlo però i partenopei dovranno vincere l’ultima partita contro l’Hellas Verona.

In realtà, potrebbe addirittura non essere necessario vincere contro gli scaligeri per qualificarsi per la prossima Champions League. Infatti potrebbe bastare un pareggio nel caso in cui la Juventus non vinca, o anche in caso di sconfitta del Milan contro l’Atalanta.

Addirittura gli azzurri potrebbero arrivare al quarto posto anche con una sconfitta, a patto che anche la Juventus faccia zero punti contro il Bologna.

Calcio Napoli, il rendimento delle due squadre

Il Napoli è una delle squadre più in forma attualmente in Serie A ed è lanciassimo verso la qualificazione alla prossima Champions League, dopo un anno di “purgatorio” in Europa League.

Nelle ultime cinque giornate di campionato gli azzurri hanno raccolto ben 13 punti, frutto delle quattro vittorie con Torino, Spezia, Udinese e Fiorentina, oltre che del pareggio con il Cagliari.

Rendimento diametralmente opposto invece quello dell’Hellas Verona, che dopo la salvezza ottenuta praticamente al termine del girone d’andata ha rallentato vistosamente il proprio rendimento. Gli scaligeri nelle ultime cinque giornate hanno raccolto solo 3 punti, frutto di tre pareggi con Spezia, Torino e Bologna, oltre alle due sconfitte contro Inter e Crotone.

Dove vedere Napoli Verona: SKY o DAZN?

La sfida tra Napoli ed Hellas Verona andrà in scena allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta domenica 23 maggio alle ore 20:45. Ma come sarà possibile seguire il match?

Napoli-Verona sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da SKY. La gara potrà essere seguita sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Nel caso in cui non sarete a casa, oppure non disponeste di un abbonamento a Sky, non temete. Il match sarà fruibile anche in diretta streaming. Gli abbonati Sky avranno la possibilità di seguire il match su Sky Go attraverso un computer, tablet o smartphone. In alternativa la partita potrà essere vista anche su Now Tv, servizio on demand di Sky, mediante l’acquisto di uno dei pacchetti proposti dall’emittente televisiva.