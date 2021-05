Fabbri come in Napoli-Cagliari, leggero contatto tra Immobile e N’Koulou: rete annullata alla Lazio

Polemiche all’Olimpico nel recupero tra Lazio e Torino, fondamentale per le sorti della zona retrocessione in Serie A. Nei minuti finali del primo tempo, infatti, è stato annullata una rete ai biancocelesti dall’arbitro Fabbri per un contatto tra Immobile e N’Koulou.

Il contrasto è apparso particolarmente leggero, motivo per cui si sono scatenate le proteste della Lazio con Inzaghi e Luis Alberto inferociti all’intervallo, mentre Immobile è rimasto incredulo.

Ricordiamo che l’arbitro Fabbri annullò due settimane fa una rete per un contatto tra Osimhen e Godin simile in Napoli-Cagliari, scatenando polemiche e proteste anche da parte del Benevento, trasversalmente coinvolto. In terra sannita anche stasera potrebbero avere da ridire.

Anche sui social non mancano le reazioni di addetti ai lavori, giornalisti ed ex arbitri, tutti convinti che la decisione del direttore di gara sia discutibile.

ECCO ALCUNI POST: