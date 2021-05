Anche il Milan punta Senesi: sondaggio per il difensore del Feyenoord, il Napoli è avvertito

Marcos Senesi, centrale difensivo del Feyenoord, è finito sul taccuino della dirigenza del Milan. Il giovane calciatore italo-argentino (24 anni) è stato da tempo accostato anche al Napoli.

Al momento quello di Maldini e soci sarebbe solo un sondaggio alla ricerca di informazioni sul costo del cartellino del classe 1997. Il giocatore piace anche all’estero, in primis a società del calibro di Barcellona e Bayern Monaco.

Non avendo ancora giocato gare ufficiali con la maglia dell’Argentina, Senesi potrebbe essere convocato anche dal ct Mancini in Nazionale in virtù delle sue origini italiane. Un fattore che potrebbe giocare un ruolo importante in vista di un suo eventuale approdo nel Bel Paese.