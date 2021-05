Alvino: “Koulibaly verso la Premier League. Bakayoko offeso per un motivo ben preciso”

Carlo Alvino, giornalista, ha parlato di calciomercato in casa Napoli nel corso de “Ne parliamo il lunedì”. Di seguito quanto evidenziato:

“Dove andrà Kalidou Koulibaly? Sta prendendo corpo l’opzione Premier League. E non escludo che possa ritrovare Carlo Ancelotti (ora all’Everton, ndr). Il senegalese e Fabian Ruiz potrebbero essere i calciatori sacrificati nella prossima sessione di calciomercato. De Laurentiis incasserebbe una grossa cifra“.

“Bakayoko sta disputando delle ottime partite, eppure in tanti, in questa stagione, lo hanno offeso ripetutamente. Ma certe pesanti critiche avevano come unico scopo quello di colpire Gennaro Gattuso. La verità è questa: si è offeso il centrocampista per accusare l’allenatore che lo aveva fortemente voluto a Napoli. Eppure il giocatore è arrivato in prestito, non è stata una operazione dispendiosa per la società”.